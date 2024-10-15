Страховщики оценили ущерб от урагана Милтон

Ураган "Милтон", обрушившийся на центральную Флориду на прошлой неделе, приведет к страховым выплатам в размере около $36 млрд, сообщает Financial Times.

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По данным компании Karen Clark & Company, специализирующейся на оценке рисков, эти выплаты будут связаны с ущербом от ветра, штормового нагона и наводнений.

"Следуя за всплеском экстремальных погодных явлений в прошлом году, мы отмечали, что Флорида и другие части солнечного пояса подвержены риску ухудшения погодных условий в течение следующих 30 лет", — заявила , экономист консалтинговой компании Capital Economics Имоген Паттисон.

Эксперты предупреждают, что последствия урагана могут привести к уходу страховых компаний из региона и росту страховых премий. По предварительным оценкам, число пострадавших зданий может превысить 150 000, в основном на западном побережье Флориды. Акции страховых компаний, ориентированных на Флориду, резко упали перед ураганом, но частично восстановились после его прохождения. Агентство DBRS Morningstar прогнозирует, что общие убытки могут составить от $30 млрд до $60 млрд.

На прошлой неделе стало известно, что стоимость страховки для судов, направляющихся на Украину, за неделю выросла на треть. Это связано с участившимися ударами по украинским портам. Теперь страховое покрытие превышает 1% от стоимости судна, что на 0,25% больше прошлой недели.