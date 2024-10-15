В Китае оценили взгляды Путина на использование ядерного оружия

Президент РФ Владимир Путин очень продуманно смотрит на проблему использования ядерного оружия, заявил исполнительный директор Центра по изучению России Восточно-Китайского педагогического института Лю Цзюнь «Коммерсанту» на полях Валдайского форума. News.ru

«Президент России Владимир Путин — очень рациональный человек. И если обычные люди относятся к этой проблеме просто, то он, напротив, очень глубоко и очень продуманно смотрит на вопросы, касающиеся ядерного оружия. Да, он вносит коррективы в доктрину, но это вовсе не означает, что ядерное оружие будет применено», — заявил китайский аналитик. Lenta.ru

Ранее сообщалось, что Путин наделил Министерство обороны РФ полномочиями по организации и надзору в секторе промбезопасности на объектах с ядерными энергетическими установками военного назначения и ядерным оружием. Москва24