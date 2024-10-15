Бывший глава «Укрэнерго» раскритиковал чиновников за ситуацию с энергетикой

Бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий раскритиковал украинских чиновников за ситуацию с энергетикой в стране. Его слова передает газета The New York Times (NYT).

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«Кудрицкий сказал, что если бы Украина начала децентрализацию своей энергетической сети в прошлом году, то сегодня ей не пришлось бы бороться за обеспечение энергоснабжения до наступления зимы», — пишет NYT.

По его словам, такие предложения противоречили позиции министра энергетики Украины Германа Галущенко, который выступал за централизацию энергетики в государственных компаниях. Как отмечает издание, когда правительство страны тем не менее приняло план децентрализации, множество экспертов заявили о запоздалости решения.

Ранее Кудрицкий заявлял, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет поставить энергетическую систему страны под свой контроль. По его мнению, подобный подход может привести к коллапсу энергосистемы.