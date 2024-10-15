В штате Огайо, США, малолетний мальчик сбил отца на его автомобиле. Об этом сообщает телеканал WTVG.

36-летний Клехуан Уильямс посадил девятилетнего сына за руль и стал учить его водить. Мужчина сказал мальчику нажать на педаль, но не уточнил на какую. Ребенок выбрал педаль газа.

Согласно данным полиции, в это время Уильямс стоял рядом с машиной, и когда она поехала назад, ударился об ее открытую дверь и упал под колеса. Автомобиль врезался в столб и остановился. Мужчину госпитализировали. Оказалось, что Уильямс был пьян. Ему предъявили обвинения в том, что он подверг сына опасности.

Ранее сообщалось, что в том же американском штате восьмилетняя девочка угнала внедорожник матери ради поездки в магазин. Девочка рассказала, что попала в ДТП лишь один раз, когда врезалась в почтовый ящик.