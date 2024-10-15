Усатый заявил об угрозах от ЧВК «Вагнер»

Кандидат в президенты Молдавии Ренато Усатый показал видео от представившихся бойцами ЧВК «Вагнер» людей, которые угрожали ему расправой. Об этом пишет издание Newsmaker.

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По словам Усатого, на видео люди в масках на фоне флага ЧВК «Вагнер» называют политика «предателем молдавского и русского народа», а также угрожают ему физической расправой. Кандидат в президенты считает, что за этим стоит оппозиционная ему Партия социалистов и кандидат от нее Александр Стояногло.

В свою очередь, Стояногло опроверг свою причастность к видео и заявил, что осуждает любые угрозы против любого конкурента на выборах. Экс-президент страны и нынешний глава Партии социалистов Игорь Додон никак не комментировал заявление Усатого.

Ранее экс-премьер Молдавии Владимир Филат заявил, что усилия государственных органов республики направлены на то, чтобы устранить возможных конкурентов действующего президента страны Майи Санду.