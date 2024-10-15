Еврокомиссия не обнаружила серьезных попыток вмешательства в выборы ЕС

Европейская комиссия заявила, что не зафиксировала никаких серьезных попыток вмешательств в выборы в Европарламент. Слова еврокомиссара Веры Юровой приводит РИА Новости.

"Результаты, которые у нас есть на настоящий момент, показывают, что мы были хорошо подготовлены, и никаких серьезных инцидентов зарегистрировано не было", - заявила она.

При этом она отметила, что "это не означает, что пропаганда Кремля и другие игроки бездействуют", и призвала не снижать бдительность.

15 октября также стало известно, что лидеры стран Европейского союза на саммите 17-18 октября в Брюсселе обсудят кредит Украине на €50 млрд с погашением из доходов от замороженных активов России. Кроме того, лидеры ЕС обсудят обновление обязательства по помощи "для обеспечения победы Украины". Источник сообщил, что Европарламент будет голосовать по вопросу предоставлению кредита Киеву на следующей неделе, однако в ЕС хотят послать сигнал.