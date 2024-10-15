В Финлядии объяснили частое размещение фото Путина в местных газетах

Изображение президента России Владимира Путина очень часто появляется на первых полосах крупных финских газет. Так, в 2023 году таблоиды 404 раза в общей сложности разместили его фотографию. Об этом пишет портал «ИноСМИ» со ссылкой на финский портал Yle.

Изображения президента РФ Владимира Путина находилось на обложке хотя бы одной из вечерних газет Финляндии почти 11 месяцев в прошлом году.

Так, российский лидер появился на обложке Iltalehti 259 раз, а Ilta-Sanomat — 145 раз. У каждого издания за год вышло по 301 номеру.

Главные редакторы финских изданий объяснили выбор иллюстраций тем, что финнам интересен и президент Путин, и Россия.

В этом году он появился на обложках меньше, чем в 2023-м: к концу сентября насчитали 118 изображений в Iltalehti и 64 — в Ilta-Sanomat, пояснили журналисты.

Финский аналитик, специалист по информационным атакам Паси Эронен Ватт раскритиковал издания за столь частое появление Путина на первых полосах. Он подчеркнул, что это якобы отвечает стратегическим коммуникационным интересам России.