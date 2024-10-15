Вулин заявил о прочных связях Сербии и России

Сербский вице-премьер Александр Вулин в интервью RT заявил о прочных связях Сербии и России.

«Всю нашу истории нас связывают с Россией прочные узы — даже лет двести-триста назад, когда мы реально почти никак не взаимодействовали. Но осознание себя частью большого славянского братства сформировало нас такими, какие мы есть», — заявил он.

Как отметил Вулин, даже в далёком прошлом «европейские великие державы» говорили, что не потерпят в Сербии никакого российского влияния.

«Два века прошло, а по сути-то ничего не изменилось!... Мы и есть семья. Другой семьи у нас нет, этим всё сказано. Как вы отметили, другие страны — прежде всего, англоговорящие, но также и немецкоговорящие — всегда воспринимают Сербию как «маленькую Россию», и те отношения, какие у них с Россией, проецируют и на Сербию. Нравится это или не нравится, принимай как данность, ничего не попишешь», — заявил он.

Сербский вице-премьер подчеркнул, что Сербию с Россией связывает не только общее прошлое, но и общее будущее.

Ранее Вулин заявил, что сербские власти рассматривают вариант вступления в БРИКС как альтернативу присоединению к Евросоюзу.