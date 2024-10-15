Журналист раскрыл предмет разговоров Байдена и Порошенко

Президент США Джо Байден, когда был вице-президентом Соединенных Штатов, в разговорах с экс-президентом Украины Петром Порошенко постоянно напоминал ему о коррупции в стране. Об этом написал американский журналист Боб Вудворд в книге «Война», бесплатный ознакомительный фрагмент книги доступен на сайте онлайн-ритейлера Amazon. Газета.Ru

«Я виделся с Джо Байденом каждый день, и он, занимая в то время пост вице-президента [США], звонил [Порошенко] пару раз в неделю. <...> И не было ни одного звонка, в котором он не выводил бы украинцев из зоны комфорта в вопросах борьбы с коррупцией», - вспоминает Кол. В частности, во время одного из таких разговоров Байден подчеркнул, что в случае отсутствия результатов борьбы со взяточничеством Киеву «будет сложно сохранить поддержку» Вашингтона и европейских стран. ТАСС

Ранее Вудворд сообщил, что Байден в апреле в личном разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой пообещал, что Штаты будут защищать Польшу. Lenta.ru