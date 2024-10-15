У Соединенных Штатов есть план по урегулированию конфликта на Украине, не подразумевающий победу Киева. Об этом заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале. Lenta.ru

«Американцы, когда приезжали в Киев, предлагали [президенту Украины Владимиру] Зеленскому быть более гибким в Вашингтоне. В сущности, от него ожидали обсуждения возможных территориальных компромиссов. <...> Да, это план не о победе Украины», — уточнил Чалый. News.ru

По его словам, план Вашингтона по Украине предполагает несколько пунктов: не допустить прямого столкновения Запада с РФ, но при этом не допустить российскую победу над Украиной, «чтобы Украина сохранилась, пусть не в территории, но как суверенная, независимая страна». «Да, это план не о победе Украины», - подчеркнул он, отметив, что упомянутый им план США включает «территориальные компромиссы». Газета.Ru