Трамп заявил, что не хочет думать о возможном поражении на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что даже не хочет думать о возможном поражении на предстоящих в ноябре выборах.

"Я не хочу даже думать об этом [поражении]. Я не думаю, я просто делаю [все, чтобы победить]", - сказал он в интервью на YouTube-канале Bussin' With The Boys.

Трамп также указал, что много работает, чтобы одержать победу на президентских выборах.

"У меня действительно не так много времени на отдых <...>. [Кандидат от демократов Камала Харрис] отдыхает, она почти все время отдыхает, она делает очень мало", - добавил республиканец.

Ранее член Палаты представителей Конгресса Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) выразил мнение, что Трамп в случае поражения на выборах в ноябре оспорит результаты голосования.

Президент США Джо Байден (Демократическая партия) 4 октября в Белом доме усомнился в том, что всеобщие выборы 5 ноября пройдут мирно. Республиканскую партию на них будет представлять Трамп, а демократическую - вице-президент Камала Харрис.