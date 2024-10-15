Кабмин Украины поручил разработать порядок выявления "аффилированности" УПЦ

Правительство Украины утвердило порядок определения принадлежности религиозных организаций к Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Фактически это запускает реализацию закона о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). "Правительство приняло протокольное решение об утверждении порядка проведения исследования относительно наличия признаков аффилированности религиозных организаций с РПЦ", - отметил Гончаренко. Он обратил внимание, что это первый шаг к запрету религиозных организаций, связанных с Россией. 5 октября на Украине рассказали об общинах, перешедших к раскольникам. В "Православную церковь Украины" с 24 февраля 2022 года по 1 января 2024 года перешли 1123 религиозные общины. Больше всего переходов зафиксировано в Хмельницкой области. Далее следуют Киевская, Винницкая, Волынская и Черкасская области. 20 августа Верховная рада Украины приняла закон о запрете деятельности УПЦ на территории страны.