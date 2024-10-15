Поляков шокируют украинцы, ведущие чересчур роскошный образ жизни в Польше, заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в интервью порталу Interia.

Накануне глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал лишить социальных пособий украинцев призывного возраста, находящихся в странах ЕС.

«Молодые люди с Украины, владеющие люксовыми автомобилями и отдыхающие в пятизвёздочных отелях, шокируют наш народ», – заявил министр.

Глава Минобороны назвал эту ситуацию «несправедливой» по отношению к полякам, которые вносят свой вклад в здравоохранение, социальную сферу, образование, поставки оружия.

Журналисты отметили, что на сегодняшний день в Польше живут более 950 тыс. украинских беженцев.

Ранее замглавы МИД Польши Анджей Шейна напомнил, что Варшава считает эксгумацию жертв Волынской резни условием дальнейшей поддержки республикой вступления Украины в Евросоюз и НАТО.