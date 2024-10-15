Пока вы не уснули: нагоняй депутатам от Володина и новый способ «наказания» россиян

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Володин призвал депутатов «думать головой» перед предложением громких инициатив

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин призвал депутатов нижней палаты российского парламента «думать головой» перед тем, как публично озвучивать журналистам свои предложения в своих интересах.

Как отметил Володин в ходе пленарного заседания Государственной думы многие представители фракций уже указывали на необходимость более профессиональной работы с законодательными предложениями, а также с выдвижением законодательных идей.

«Давайте мы с вами более ответственно будем подходить к озвучиванию своих идей и предложений, не надо вносить в общество тревогу... Думать надо головой, прежде чем какую-то идею озвучивать в Telegram-каналах и других средствах массовой информации», — цитирует его ТАСС.

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Фон дер Ляйен придумала очередной способ наказать россиян

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала обсудить ужесточение визовых ограничений для граждан России. Как сообщает РИА Новости, об этом она заявила в письме к главам государств и правительств Евросоюза в преддверии саммита 17-18 октября.

В обращении глава ЕК констатировала, что процент отказа в выдаче виз в страны ЕС россиянам после начала спецоперации вырос. При этом она считает необходимым выработать новый общий подход в этом вопросе, чтобы направить «еще более сильное послание» жителям России о последствиях украинского конфликта.

Напомним, что в сентябре 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима между союзом и Россией. Решение означало, что к гражданам РФ применяются общие правила: стоимость визы составляет 80 евро, для запроса требуются дополнительные документы, а время рассмотрения заявки увеличивается. МИД РФ называл такое решение «саморазрушительным».

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Назван город, который ВСУ потеряет в ближайшее время

Офицер ВСУ с позывным «Алекс» заявил, что украинскую армию ждет еще одна потеря в Донбассе - город Селидово. Об этом он рассказал украинским СМИ, пишет «Московский комсомолец».

По словам военного, позиции ВСУ в Селидово «шлифуют КАБами». КАБ - корректируемые авиабомбы, способные уничтожать даже самые подготовленные позиции.

«Если ситуация на флангах ухудшится, то может встать вопрос вывода гарнизона из города», - заявил офицер ВСУ.

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СМИ узнали об «обещании» Джонсона Путину в 2021 году

Экс-премьер Британии Борис Джонсон во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в 2021 году дал обещание, что Украина не вступит в НАТО в ближайшее время. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на новую книгу американского журналиста Боба Вудворда.

В книге утверждается, что Джонсон, занимавший тогда пост премьера, заявил Путину, что причин для начала СВО нет, так как Киев не станет членом НАТО. По словам Вудворда, в ответ Путин спросил: «Что вы имеете в виду под словами «в ближайшее время»? Это когда? В следующем месяце?».

«Реальность такова, что Украина не присоединится в обозримом будущем», - якобы ответил на это Джонсон.

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Дачную амнистию распространят на бани и сараи

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли законопроект о дачной амнистии, предполагающий введение упрощенного механизма для регистрации хозяйственных построек, передает РБК. Кроме того, инициатива также касается жилых домов блокированной застройки, рассчитанных на несколько семей.

Отмечается, что до этого момента упрощенная регистрация была доступна для жилых и садовых домов, однако под нее не попадали бани, сараи и летние кухни, расположенные на участках. Чтобы воспользоваться процедурой, необходимо выполнить два условия: постройки должны быть внесены в реестр до 1 января 2013 года, а у владельцев должно быть право собственности на участок, где они находятся.

В случае с двухсемейными домами речь идет о ликвидации проблемы, ставшей следствием распространенной практики в 1960–1970-х годах, когда семьям часто давали здания с общей стеной. Подчеркивается, что новый механизм распространяется на здания, которые были построены до 14 мая 1998 года.

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У Камчатки спасли дрейфовавшего два месяца в Охотском море мужчину

© Соцсети

Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала кадры спасения Михаила Пичугина, который 67 дней дрейфовал по Охотскому морю. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Напомним, что лодка пропала в Охотском море еще в начале августа. На борту вместе с Михаилом находились брат Сергей и 15-летний племянник Илья — они погибли. По информации Telegram-канала Shot, путешественники решили во время летних каникул подростка отправиться на Сахалин, чтобы насладиться природой. Илья рассказывал матери, что мечтает увидеть китов вживую. Родственники успели посетить Шантарские острова, однако на обратном пути лодка сбилась с курса и потеряла управление. По предварительной информации, причиной стал сильный шторм.

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Россияне выстроились в 40-километровую очередь на похоронах бойца СВО

Жители Забайкальского края выстроились в многокилометровую очередь, чтобы проститься с участником специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в сюжете телерадиокомпании «Забайкалье».

В марте 2022-го года — в самом начале спецоперации — батальон этого бойца попал в засаду, он прикрыл отход танковой колонны и ценой своей жизни спас 150 сослуживцев.

В июне того же года в Забайкалье состоялись похороны бойца. Чтобы отдать дань памяти солдату, люди выстроились в живой коридор протяженностью почти 40 километров, машину с гробом военнослужащего сопровождала колонна из 60 автомобилей.

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Стала известна личность хозяина подорванного в Москве внедорожника

© Прокуратура Москвы

Внедорожник, на капоте которого сработало сегодня самодельное взрывное устройство (СВУ), принадлежит 44-летнему московскому бизнесмену-ресторатору Виктору М. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сегодня утром при срабатывании самодельного взрывного устройства, установленного на капоте машины в Москве, пострадали три человека, в том числе ребенок. СВУ было прикрыто детской пеленкой и сработало около восьми утра, когда владелец машины попытался убрать его.

По данным канала, автомобиль принадлежит бизнесмену Виктору М, владеющему долями в 13 компаниях, связанных с деятельностью ресторанов и кафе. По одной из версий, СВУ на капот автомобиля могли заложить конкуренты.

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Футболист Крапивников ударил официантку в московском баре

© Соцсети

Полузащитник Даниил Крапивников ударил девушку в живот в московском баре, куда пришел отметить победу своей команды. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел в ночь с 13 на 14 октября и попал на видео. 21-летний игрок и его команда «Родина-Медиа» отмечала в баре победу над «ФК 10» и «после бурного празднования» нетрезвый Даниил Крапивников ударил официантку в живот.

Сам футболист признался, что состояние у него было «такое себе», при этом он отрицает, что бил девушку. По его словам, он «просто оступился и наступил ей на ногу».

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Tank и Haval подняли цены на автомобили в России

Стоимость автомобилей китайского концерна Great Wall Motor существенно повысились. Корректировка цен коснулась внедорожников и кроссоверов брендов Tank и Haval, сообщает «Цена Авто» со ссылкой на результаты мониторинга прайс-листов.

Как отмечается, стоимость внедорожника Tank 300 во всех четырех комплектациях поднялась на 50 тыс. рублей (+1–1,2%). Цена модели колеблется от 4,25 млн до 4,85 млн рублей.

Цена модели Tank 500 в исполнении Urban повысилась на 50 тыс. рублей (+0,8%), а в версиях Adventure, Premium и Blacktrail — на 100 тыс. рублей (+1,3–1,6%). Сейчас внедорожник продается за 6,35-7,8 млн рублей в зависимости от модельного года и исполнения.

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