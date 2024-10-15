С вступлением Марка Рютте в должность генерального секретаря НАТО 1 октября, альянс активизировал свои усилия по поддержке Украины и укреплению своих восточных границ. Одним из ключевых нововведений стало создание нового командования в Германии, ориентированного на координацию поставок оружия Киеву. Какие еще обещания дал Рютте и что он думает о России — в материале URA.RU.

Позиция Рютте по вопросу ударов по России

На пресс-конференции в Брюсселе Рютте подчеркнул, что Украина имеет полное право защищать свою территорию и, если это требуется для ее обороны, осуществлять удары в ответ на агрессию. Однако, он также отметил, что как генсек он не имеет полномочий принимать решение о таких действиях, и каждая страна-член альянса должна самостоятельно решать, поддерживать ли эту инициативу.

Касательно вопроса о возможном членстве Украины в НАТО, Рютте выразил осторожность и не смог уточнить конкретные сроки. Он подчеркнул, что решение будет зависеть от множества факторов, включая развитие текущей ситуации в регионе. Генсек подчеркнул, что НАТО тщательно следит за событиями и будет принимать решения на основе обстоятельств.

Создание нового штаба НАТО по Украине

По словам Рютте, новый штаб, который будет расположен в Висбадене, Германия, примет на себя важные функции по координации действий альянса на восточном фланге. Это командование будет играть ключевую роль в подготовке и реализации стратегий НАТО, направленных на поддержку Украины и укрепление общей безопасности альянса.

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В рамках новой структуры, около 700 офицеров НАТО будут размещены как в логистических центрах на восточном фланге альянса, так и непосредственно в Висбадене. Эти специалисты будут заниматься планированием и реализацией операций, что, по мнению Рютте, «приведет к переменам» на поле боя на Украине.

Что думает Рютте о России, Украине и НАТО

Марк Рютте, занимая различные политические должности, высказывал множество мнений относительно России, Украины и роли НАТО в современном мире. Его позиции менялись со временем в зависимости от мировой политической обстановки и внутренних обстоятельств в Европе.

Ранние высказывания о Украине и ЕС

В 2016 году Рютте заявил, что Украина не должна стать членом Евросоюза, подчеркивая необходимость хороших отношений как с Европой, так и с Россией. Это мнение было обусловлено стремлением Нидерландов сохранить стабильность в регионе и избежать углубления конфликтов.

Подходы к России и НАТО

С течением времени, особенно после событий 2014 года в Украине, Рютте начал выступать за регулярные заседания Совета Россия-НАТО, что подчеркивало желание диалога. Однако к 2019 году его риторика стала жестче: он призывал к санкциям против России и обвинял ее в попытках дестабилизировать отношения между ЕС и США.

Стратегия сдерживания и диалога

После начала украинского конфликта он подчеркивал необходимость сохранения как давления, так и диалога с Россией. Это подход отражает понимание сложности международных отношений, где прямое противостояние может усугубить уже напряженную ситуацию.

Взгляды на расширение НАТО и ЕС

Несмотря на поддержку Украины, генсек выступал против быстрого вступления Украины в НАТО и ЕС, указывая на сложности, к которым это может принести. Он акцентировал внимание на необходимости выполнения Украиной «тысяч условий» для вступления в Евросоюз.

Перспективы после урегулирования конфликта

На конференции в Швейцарии Рютте выразил мнение о необходимости включения России в международные переговоры после окончания конфликта. Это подход, который подчеркивает важность долгосрочного мирного сосуществования и взаимопонимания между странами.

Общая стратегия НАТО

Марк Рютте подчеркивает важность сдерживания России, укрепления восточного фланга НАТО и увеличения оборонных расходов стран альянса. Он призывает к коллективной обороне границ, особенно учитывая стратегическое положение стран Балтии и других государств, граничащих с Россией и Беларусью.