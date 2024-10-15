На Украине заявили об уничтожении почти всей тепловой энергетики
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что около 90 процентов всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено. Об этом сообщили украинские СМИ, пишет ТАСС.
По словам премьера страны, власти продолжают работу по «привлечению и установке» энергетического оборудования. Правительство акцентирует внимание на девяти регионах, потребности которых закрываются в первую очередь, подчеркнул Шмыгаль.
Украинский премьер заявил, что Харьков получит 127 когенерационных и восемь газопоршневых установок, 60 блочно-модульных котельных и 32 генератора электроэнергии.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее заявил, что предстоящая зима станет самой тяжелой в истории Украины. В «Укрэнерго» предупреждали, что жителям страны необходимо «на бытовом уровне» готовиться к тому, что отключать свет будут не только летом, но и зимой.