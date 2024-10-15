На Украине заявили об уничтожении почти всей тепловой энергетики

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что около 90 процентов всей тепловой энергогенерации Украины уничтожено или повреждено. Об этом сообщили украинские СМИ, пишет ТАСС.

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По словам премьера страны, власти продолжают работу по «привлечению и установке» энергетического оборудования. Правительство акцентирует внимание на девяти регионах, потребности которых закрываются в первую очередь, подчеркнул Шмыгаль.

Украинский премьер заявил, что Харьков получит 127 когенерационных и восемь газопоршневых установок, 60 блочно-модульных котельных и 32 генератора электроэнергии.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее заявил, что предстоящая зима станет самой тяжелой в истории Украины. В «Укрэнерго» предупреждали, что жителям страны необходимо «на бытовом уровне» готовиться к тому, что отключать свет будут не только летом, но и зимой.