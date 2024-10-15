СМИ узнали об «обещании» Джонсона Путину в 2021 году

Экс-премьер Британии Борис Джонсон во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в 2021 году дал обещание, что Украина не вступит в НАТО в ближайшее время. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на новую книгу американского журналиста Боба Вудворда.

В книге утверждается, что Джонсон, занимавший тогда пост премьера, заявил Путину, что причин для начала СВО нет, так как Киев не станет членом НАТО. По словам Вудворда, в ответ Путин спросил: «Что вы имеете в виду под словами «в ближайшее время»? Это когда? В следующем месяце?».

«Реальность такова, что Украина не присоединится в обозримом будущем», - якобы ответил на это Джонсон.

По данным Вудворда, этот телефонный разговор состоялся после саммита G20 в Риме в октябре 2021 года, когда Джонсон и другие мировые лидеры были тайно проинформированы о планах России начать спецоперацию.

Это якобы произошло в комнате, где вместе с Джонсоном также находились президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и ее преемник Олаф Шольц. Комнату проверили на наличие жучков, чтобы гарантировать, что 12 человек, участвовавших в разговоре, не будут подслушаны.

«Мы все видели, что россияне снова сосредоточили силы на границе, как они делали это в апреле. У нас есть информация о том, что они на самом деле думают, планируют и замышляют. Мы не знаем, решили ли они на самом деле спустить курок, но он взведен», - процитировал автор книги заявление Байдена, сделанное на той встрече.

По словам Вудворда, Джонсон, которого об этом же информировала разведка MI6, счел разведданные США «полностью достоверными». Однако Макрон и немецкие политики остались настроены к ним скептически.

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Боб Вудворд - редактор газеты The Washington Post» и один из известнейших в США журналистов-расследователей. Вместе с Карлом Бернстайном он расследовал «Уотергейтский скандал», который привел к отставке президента США Ричарда Никсона в 1974 году.