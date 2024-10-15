День основания государства Израиль стал катастрофой для палестинцев и называть эту страну государством «было бы неправильно». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ТАСС.

«Государство Израиль было основано в 1948 году. И было бы неправильно называть это государством. Это был первый шаг и первая в глазах палестинцев крупная катастрофа, произошедшая 14 мая 1948 года. Израильские силы изгнали около миллиона палестинцев и разрушили 675 деревень и городов, принадлежавших им», - заявил он.

По мнению Эрдогана, «сегодня единственным государством-членом ООН, чьи официальные границы пока не ясны, является так называемое государство Израиль».

«Мы можем предсказать, докуда распространится этот экспансионизм, если не остановить Израиль», - подчеркнул турецкий лидер, напомнив о ситуации в Ливане.

Напомним, что 7 октября исполнился ровно год с момента начала резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. В 2023 году палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля, взяв заложников. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. Военные действия сопровождаются масштабными разрушениями и гибелью людей.

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При этом Израиль с 1 октября 2024 года начал наземную операцию против сил движения «Хезболла» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения.

А в ЕС выразили серьезную обеспокоенность по поводу законопроекта о БАПОР, который в настоящее время обсуждается в израильском парламенте. Планируется, что закон классифицирует Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) как террористическую организацию. Работа агентства в Израиле и на оккупированных территориях Палестины может быть запрещена.