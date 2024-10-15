Маск предупредил об ухудшении ситуации в США при поражении Трампа

Илон Маск считает, что ситуация в США будет ухудшаться, если кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп проиграет выборы.

"С каждым годом [ситуация] ухудшается. Единственная надежда остановить медленное удушение Америки чрезмерным регулированием - это избрать [президентом] Дональда Трампа", - написал Маск в X (ранее Twitter).

Маск отметил, что республиканец изменит подход к "бессмысленной бумажной работе" государственных учреждений.

Маск 5 октября вышел на сцену на митинге Трампа в городе Батлер (штат Пенсильвания), где в июле на кандидата в президенты от Республиканской партии было совершено покушение. Бизнесмен ранее выступил в поддержку Трампа на выборах. Кандидат от республиканцев допустил, что в случае своей победы назначит Маска на какой-либо пост в своей администрации.

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Кандидатом от демократов на предстоящих 5 ноября выборах главы государства в США будет вице-президент Камала Харрис.