Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что украинский кризис завершится после того, как США согласятся на урегулирование. Об этом сообщает ParlamentniListy.cz.

Клаус заявил, что он не стал бы переоценивать значение результатов выборов президента США для украинского кризиса. По его мнению, конфликт закончится тогда, когда США - «падающий гегемон мировой политики» - сделают шаг к урегулированию.

«Я не знаю, что будет происходить в мышлении глубинного государства. Я не ожидаю быстрого улучшения ситуации», - подчеркнул экс-президент.

Также Клаус назвал «единственной надеждой» действующего коалиционного правительства Чехии во главе с Петром Фиалой продолжение украинского кризиса и «насаждение страха перед Россией». По словам Клауса, это «проукраинское, пустое, нечешское» правительство живет украинским кризисом, который позволяет политикам многое скрывать.

В России отреагировали на слова генсека НАТО о победе Украины

Ранее американский аналитик военной разведки Ребекка Коффлер заявила, что России потребуется около года, чтобы одержать победу в украинском кризисе или заставить Киев отказаться от борьбы. При этом у России есть ресурсы и воля, чтобы сражаться так долго, как это потребуется, отмечала Коффлер.