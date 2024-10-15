Иран прекратил все полеты в Европу

Ассоциация авиаперевозчиков Ирана прекратила осуществлять перелеты в европейские страны после последних санкций, введенных Евросоюзом. Об этом сообщил директор ассоциации Максуд Асади Самани. Газета.Ru

«Единственной авиакомпанией в нашей стране, которая летала в Европу, была Iran Air, а с учетом новых санкций Евросоюза против Iran Air ни один иранский самолет после этого не будет летать в Европу», — объяснил Самани. ТАСС

Ранее стало известно, что ЕС введет новые санкции против Ирана из-за якобы «поставок баллистических ракет» России. Соответствующее решение было принято в результате совещания глав МИД стран сообщества в Люксембурге. Lenta.ru