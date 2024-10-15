Страны Персидского залива отказались поддерживать давление на Россию

Страны Персидского залива отказались поддерживать санкционное давление на Россию в рамках саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Европейского союза (ЕС). Об этом пишет Politico со ссылкой на проект итоговой декларации. Lenta.ru

«Саммит ЕС — страны Персидского залива, первый в своем роде, призван продемонстрировать единство во всем, от торговли до энергетики и безопасности. Однако совместное заявление, распространенное в понедельник, вместо этого подчеркнуло напряженные споры между ЕС и странами Персидского залива по поводу конфликта России и Украины», — пишет Politico. Ura.Ru

В материале указано, что ЕС предлагал арабским государствам в рамках первого саммита блока и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива 16 октября в Брюсселе подписать совместное заявление. Документ предполагал, что страны Персидского залива прекратят оказывать материальную помощь России и осудят Иран за якобы поставки Москве ракет и БПЛА. RT на русском