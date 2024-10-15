Обзор иноСМИ: сроки победы России на Украине и угроза Байдена Ирану

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Байден пригрозил Ирану войной из-за покушений на Трампа

Президент США Джо Байден поручил Совету национальной безопасности «дать ясно понять» Ирану, что любое покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа будет рассматриваться как акт войны. Об этом сообщает Fox News.

По данным Fox News, это предупреждение прозвучало после того, как команду Трампа проинформировали о подготовке нескольких покушений на него. В результате штаб Трампа обратился к властям с «необычной просьбой» предоставить ему военные самолеты, способные сбивать ракеты, на оставшиеся дни предвыборной кампании. Как отмечает Fox News, США уже пошли на беспрецедентные меры и выделили десятки миллионов долларов, чтобы защитить Трампа от возмездия со стороны Ирана за убийство генерала Касема Сулеймани в 2020 году (тогда Трамп был президентом).

В США рассказали, как и когда закончится украинский кризис

По версии телеканала Fox News, России потребуется около года, чтобы одержать победу в украинском кризисе или заставить Киев отказаться от борьбы. При этом у России есть ресурсы и воля, чтобы сражаться так долго, как это потребуется, подчеркнул телеканал.

Fox News отмечает, что «пережить и вытерпеть» - это стратегия, с помощью которой Россия уже много раз одерживала победы в конфликтах. Канал подчеркнул, что пока украинский кризис продолжается, сохраняется риск применения тактического ядерного оружия. Именно из-за этой угрозы президент США Джо Байден не разрешает Украине использовать американские дальнобойные ракеты для нанесения ударов вглубь территории России.

«Чехия заработала больше миллиарда на российской нефти»

Польский портал Onet рассказал, что чешская компания Orlen зарабатывает сотни миллионов евро на российской нефти. Чехия, один из ближайших союзников Украины, позволила своим нефтеперерабатывающим заводам получить более одного миллиарда евро прибыли, покупая российское топливо по сниженным ценам, хотя альтернативы уже давно были доступны, утверждает издание.

Согласно оценкам, которые приводит Onet, Чехия потратила более семи миллиардов евро на российскую нефть и газ - более чем в пять раз больше, чем 1,29 миллиарда евро, выделенных Прагой на помощь Киеву. В 2023 году компания Orlen покупала российское топливо в среднем на 21 процент дешевле, чем альтернативную азербайджанскую нефть. Это позволило компании получить огромные доходы, которые чешское государство, в свою очередь, облагает налогами, подчеркнуло издание. Это стало возможным благодаря тому, что ЕС освободил Чехию от запрета на импорт российской нефти.

«Трамп - единственный, кто убережет США от Армагеддона»

Американские дипломаты Майкл Гфэллер и Дэвид Ранделл заявили в своей статье для Newsweek, что наиболее важной проблемой для избирателей США является не инфляция, иммиграция, запрет абортов или изменение климата, а то, будут ли Штаты стремиться к мирному урегулированию своей опосредованной войны с Россией или продолжат свою нынешнюю политику эскалации. По мнению авторов статьи, только кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп способен обеспечить деэскалацию.

Гфэллер и Ранделл подчеркнули, что продолжение украинского кризиса несет в себе непосредственную и потенциально экзистенциальную угрозу для американской нации. Авторы отметили, что кандидат в президенты от демократов Камала Харрис неоднократно хвалила политику Байдена в отношении Украины, направленную на последовательную эскалацию, и обещала оказать Киеву еще большую поддержку. Трамп же не раз призывал к немедленному урегулированию путем переговоров.

«Экономика ЕС годами шла ко дну и ее не пытались спасти»

Экономические проблемы, которые тянут вниз европейскую экономику, накапливались годами, но чиновники ЕС не спешили их осознавать, пишет Bloomberg. Экономика Германии с момента прихода к власти Олафа Шольца в 2021 году не может продемонстрировать устойчивый рост хотя бы два квартала подряд. А США и Китай обходят Евросоюз по всем показателям, особенно в области разработки технологий нового поколения.

При этом внутри ЕС «зеленый переход» вызывает сопротивление среди избирателей и ультраправых партий. В то же время украинский кризис подчеркнул необходимость увеличения военного потенциала ЕС - но страны-члены блока никак не могут договориться о финансировании. На этой неделе лидеры ЕС встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить накопившиеся проблемы. У разных стран разные взгляды на решение этих проблем: северные государства призывают повысить эффективность внутреннего рынка, Франция и Италия говорят о недостатке инвестиций, а Восточная Европа сконцентрирована на обороне. Европейские чиновники годами не понимали, насколько ЕС отстает от других крупных экономик. Теперь они начали прозревать, а следующая задача – чтобы их начальство начало действовать.