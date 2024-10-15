Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала обсудить ужесточение визовых ограничений для граждан России. Как сообщает РИА Новости, об этом она заявила в письме к главам государств и правительств Евросоюза в преддверии саммита 17-18 октября.

В обращении глава ЕК констатировала, что процент отказа в выдаче виз в страны ЕС россиянам после начала спецоперации вырос. При этом она считает необходимым выработать новый общий подход в этом вопросе, чтобы направить «еще более сильное послание» жителям России о последствиях украинского конфликта.

Напомним, что в сентябре 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима между союзом и Россией. Решение означало, что к гражданам РФ применяются общие правила: стоимость визы составляет 80 евро, для запроса требуются дополнительные документы, а время рассмотрения заявки увеличивается. МИД РФ называл такое решение «саморазрушительным».

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18 сентября с предложением ужесточить визовые ограничения выступила еврокомиссар Стелла Кириакидес. Тогда же она раскритиковала решение Венгрии по упрощению получения рабочих виз гражданами ряда стран, в том числе РФ и Белоруссии.