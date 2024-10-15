Глава ЕК призвала обсудить ужесточение визовых ограничений для граждан РФ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала обсудить ужесточение визовых ограничений для граждан России. Как сообщает РИА Новости, об этом она заявила в письме к главам государств и правительств Евросоюза в преддверии саммита 17-18 октября.
В обращении глава ЕК констатировала, что процент отказа в выдаче виз в страны ЕС россиянам после начала спецоперации вырос. При этом она считает необходимым выработать новый общий подход в этом вопросе, чтобы направить «еще более сильное послание» жителям России о последствиях украинского конфликта.
Напомним, что в сентябре 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима между союзом и Россией. Решение означало, что к гражданам РФ применяются общие правила: стоимость визы составляет 80 евро, для запроса требуются дополнительные документы, а время рассмотрения заявки увеличивается. МИД РФ называл такое решение «саморазрушительным».
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18 сентября с предложением ужесточить визовые ограничения выступила еврокомиссар Стелла Кириакидес. Тогда же она раскритиковала решение Венгрии по упрощению получения рабочих виз гражданами ряда стран, в том числе РФ и Белоруссии.