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Южная Корея опротестовала подрыв межкорейских дорог Северной Кореей

Подрыв КНДР межкорейских дорог, связывающих Северную и Южную Кореи по 38-параллели является нарушением межгосударственных соглашений. С таким заявлением выступило Министерство объединения Южной Кореи, передает агентство Yonhap.

Южная Корея опротестовала подрыв межкорейских дорог Северной Кореей
© Lenta.ru

Южнокорейское ведомство в официальном сообщении назвало демарш Пхеньяна «явным нарушением межкорейского соглашения и крайне ненормальным актом», говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что военнослужащие Южной Кореи открыли предупредительный огонь после того, как КНДР подорвала участки двух межкорейских дорог.

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