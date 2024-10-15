Австралия ввела санкции против руководства ракетной программы Ирана

Власти Австралии ввели финансовые санкции против пяти граждан Ирана, которые, по их версии, занимают руководящие должности в организациях, якобы участвующих в национальной ракетной программе исламской республики. Об этом сообщил австралийский МИД.

Под рестрикции подпали директор Shahid Bagheri Industrial Group Амир Радфар, коммерческий директор Shahid Hemmat Industrial Group Джавад Мусави, а также три высокопоставленных сотрудника иранской Организации авиационной промышленности: Надерхун Сияваш, Мирахмад Нушин и Мохаммад Голями. Указанным лицам теперь также запрещен въезд на территорию Австралии.

В качестве причины введения санкций указывается угроза, которую иранская ракетная программа якобы представляет для региональной и международной безопасности. В МИД Австралии отмечают "дестабилизирующую роль" Ирана в связи с ракетным ударом по Израилю 1 октября. Кроме того, австралийские власти сообщили о "передаче России баллистических ракет", которая, по утверждению Канберры, якобы состоялась в прошлом месяце. При этом австралийские власти не предоставили доказательств своим утверждениям, касающимся военно-технического сотрудничества между Тегераном и Москвой.

Как уточнили в МИД Австралии, всего с учетом новых санкций правительство страны под руководством премьер-министра Энтони Альбанезе ввело ограничения против 200 лиц и организаций, связанных с Ираном. При этом около 100 из них имеют отношение к иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС), добавили в ведомстве.

14 октября под схожими предлогами Европейский союз ввел санкции против трех иранских авиакомпаний, включая национального перевозчика Iran Air, четырех промышленных и транспортных компаний, а также семи гражданских чиновников, предпринимателей и военных, в том числе замминистра обороны страны Сейеда Хамзе Галандари.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках иранских вооружений России для их применения на Украине. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи 11 сентября заявил, что Тегеран не поставлял РФ баллистические ракеты и что США с Европой полагаются на лживую информацию. 9 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после публикации американскими средствами массовой информации материала об отправке российской стороне иранских баллистических ракет отметил, что сведения СМИ о сотрудничестве двух стран в оборонной сфере не всегда соответствуют действительности.