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Мелони заявила, что Италия продолжит финансировать БАПОР

Италия выделила €5 млн на финансирование деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на Западном берегу реки Иордан. Как сообщила в парламенте премьер-министр Италии Джорджа Мелони, часть средств будут направлены на поддержку палестинских беженцев в Сирии, Ливане и Иордании.

Мелони сделала заявление о финансировании БАПОР
© globallookpress.com
"Италия по-прежнему готова поддержать проекты БАПОР, но исключительно после проверки и полного контроля, чтобы не допускать ни малейшей возможности связей с террористической деятельностью", - сказала она.

Ранее Рим приостанавливал финансирование БАПОР после того, как израильская сторона обвинила ряд сотрудников агентства в связях с ХАМАС.

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