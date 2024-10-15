Мелони сделала заявление о финансировании БАПОР

Италия выделила €5 млн на финансирование деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на Западном берегу реки Иордан. Как сообщила в парламенте премьер-министр Италии Джорджа Мелони, часть средств будут направлены на поддержку палестинских беженцев в Сирии, Ливане и Иордании.

"Италия по-прежнему готова поддержать проекты БАПОР, но исключительно после проверки и полного контроля, чтобы не допускать ни малейшей возможности связей с террористической деятельностью", - сказала она.

Ранее Рим приостанавливал финансирование БАПОР после того, как израильская сторона обвинила ряд сотрудников агентства в связях с ХАМАС.