Вандалы осквернили могилу советских воинов в Софии

В Софии осквернили памятник на могиле советских воинов, вырезав голову ребенка на барельефе. Об этом пишет ТАСС.

Издание привело кадры с могилы советских воинов в софийском квартале Лозенец, на которых видно, что часть барельефа повреждена, вырезана голова ребенка, а изображенные на памятнике солдаты залиты красной краской.

Посол России Элеонора Митрофанова заявила, что «в связи с актом вандализма в отношении братской могилы советских воинов в Софии» направлена нота во внешнеполитическое ведомство Болгарии.

«Выразили глубокую озабоченность от продолжающегося осквернения монументов общей истории России и Болгарии. Надеюсь, что компетентные болгарские власти проведут тщательное расследование инцидента, накажут виновных, восстановят скульптурную композицию и сделают все необходимое для недопущения подобных происшествий в будущем», - подчеркнула дипломат.

Свое возмущение актом вандализма высказали болгарские социалисты, потребовавшие восстановить монумент, отмечает издание.

Ранее власти Болгарии приняли решение о сносе установленного в 1954 году в честь советских воинов-освободителей памятника Советской армии в Софии. Ежегодно жители Болгарской столицы праздновали там День Победы. Глава софийской районной администрации Трайчо Трайков заявил, что памятник имеет конструктивные дефекты и представляет опасность для окружающих.

Предполагается, что после демонтажа и реставрации скульптурные фигуры будут переданы в Музей социалистического искусства. В МИД России назвали снос памятника «варварскими действиями, которые не имеют никакого оправдания или прощения».