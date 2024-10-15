Помощник Байдена сравнил Израиль с «голым королем»

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в 2023 году сравнивал Израиль с «голым королем» из-за того, что он может своими действиями спровоцировать масштабную войну на Ближнем Востоке. Об этом говорится в книге американского журналиста Боба Вудворда «Война», которая вышла во вторник. ТАСС

По данным Вудворда, в октябре 2023 года Израиль был готов начать превентивную операцию на юге Ливана против шиитского движения «Хезболла». Салливан отмечал, что это стало бы полномасштабной войной на Ближнем Востоке, которую спровоцировал бы Израилем, считавший, что «Хезболла» вот-вот нападет и им нужно действовать. «Ощущение того, что они — голый король, <...> было таким сильным и глубоким... Больше всего они думали о том, угрожает ли что-то существованию их нации?» — приводит слова Салливана Вудворд. Газета.Ru

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил администрации президента США Джо Байдена о готовности нанести удар по военным объектам Ирана, а не по нефтяным или ядерным. Lenta.ru