Президент США Джо Байден обещал польскому лидеру Анджею Дуде, что Соединенные Штаты всегда будут стоять на защите Польши. Об этом говорится в книге журналиста Боба Вудворда "Война", которая вышла в свет во вторник. ТАСС

«Мы всегда будем защищать Польшу», — цитирует публицист Байдена со слов Дуды. Как признался Вудворду польский президент, для него ремарка Байдена «была крайне важна в эмоциональном отношении», поскольку действующий американский лидер «пользуется стопроцентным доверием касательно обязательств, которые США взяли в отношении его страны». Lenta.ru

Ранее Байден заявил о готовности к переговорам с РФ, КНР и КНДР по сокращению ядерных вооружений. Москва24