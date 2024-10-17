Генсек НАТО рассказал о намерении в третий раз встретиться с Зеленским

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретится с Владимиром Зеленским 17 октября, обсудит с ним ситуацию на Украине и новые решения альянса. Об этом Рютте сообщил во время брифинга.

Переговоры пройдут в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Это будет уже третья встреча Рютте и Зеленского с начала октября.

Рютте сообщил, что хочет услышать от Зеленского, как тот видит ситуацию на Украине. Генсек НАТО заявил, что также проинформирует Зеленского о последних решениях альянса.

На 17 октября также запланировано очередное заседание Совета Украина-НАТО В заседании примут участие министры обороны стран-членов альянса, а также украинский министр обороны Рустем Умеров. Сообщалось, что ключевыми темами встречи станут текущая ситуация на поле боя и потребности украинских военных.

Министры обороны НАТО будут совещаться в штаб-квартире альянса 17-18 октября. Они обсудят «укрепление сдерживания и обороны», поддержку Украины и углубление глобальных партнерств.