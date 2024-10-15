Сестра Ким Чен Ына обвинила Сеул в полетах БПЛА над Пхеньяном

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что у северокорейских властей есть доказательство того, что за полетами беспилотников над Пхеньяном стоят военные Южной Кореи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее МИД КНДР заявил, что власти страны трижды засекали южнокорейские беспилотники в минувшие дни. Ведомство обвиняло Сеул в нарушении суверенитета страны, называя произошедшее «опасной провокацией», которая может перерасти в вооруженный конфликт или полномасштабную войну.

«Мы ясно знаем о том, что зачинщиком инцидента с беспилотником в Пхеньяне являются отбросы военных ведомств Республики Корея», — заявила Ким Е Чжон.

Она добавила, поскольку суверенитет КНДР был нарушен «прирученным американцами» Сеулом, то ответственность на себя должен взять именно его «хозяин».

Напомним, что глава Минобороны Южной Кореи Ким Ен Хен во время парламентских слушаний отвергал обвинения со стороны Пхеньяна. При этом объединенный комитет начальников штабов заявил, что не может подтвердить, насколько правдивы заявления КНДР, не уточнив причину.