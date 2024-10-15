В Сеуле ответили на подрыв дорог Северной Кореей

Южнокорейские военные открыли стрельбу в ответ на подрыв Северной Кореей дорог, соединяющих две страны. Об этом сообщает Korea JoongAng Daily со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.

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Ранее военные КНДР взорвали участки двух автомобильных дороги к северу от военной демаркационной линии (ВДЛ), разделяющей страны. В ответ силы Сеула «открыли ответный огонь» в районах к югу от ВДЛ. Южнокорейские военные подчеркнули, что в результате подрыва дорог никто не пострадал.

С тех пор как в начале 2024 года лидер КНДР Ким Чен Ын объявил Южную Корею «главным врагом» своей страны, Северная Корея заложила новые мины, возвела противотанковые заграждения и разместила ракеты, способные нести ядерные боеголовки, вдоль хорошо укрепленной границы.

На прошлой неделе Пхеньян заявил, что навсегда закроет свою южную границу в ответ на учения, проводимые в Южной Корее при участии США. В понедельник, 14 октября, Сеул предупредил, что Пхеньян готовится взорвать дороги.

На прошлой неделе КНДР заявила, что Южная Корея использовала беспилотники, чтобы сбрасывать антиправительственные пропагандистские листовки на Пхеньян. После этого Ким созвал совещание по безопасности, чтобы разработать план «немедленных военных действий».

По словам опрошенных The Guardian экспертов, автомобильные и железные дороги, соединяющие две страны, уже давно закрыты, но их разрушение посылает четкий сигнал о том, что Ким не готов к переговорам с Югом. Президент Университета северокорейских исследований в Сеуле Ян Му Джин предположил, что взрывы могли быть частью подготовки КНДР к возведению новых физических заграждений вдоль границы.