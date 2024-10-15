Страны Запада испытывают нарастающую усталость от конфликта на Украине и все больше надеются на какой-то способ его разрешения. С таким предупреждением выступила глава МИД Финляндии Элина Валтонен. ТАСС

«Западные государства устают от своей поддержки Украины и все больше надеются на какую-либо форму разрешения конфликта», — цитирует издание слова дипломата. Lenta.ru

Глава финского МИД выразила сомнения в достаточности поддержки Европы и США Украине в текущих условиях. Она подчеркнула, что многие страны считают желательным, чтобы решение конфликта на Украине было найдено как можно скорее, особенно учитывая ситуацию на Ближнем Востоке. Деловая газета «Взгляд»