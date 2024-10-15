Камалу Харрис обвинили в плагиате из-за книги

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис заподозрена в плагиате после того, как было обнаружено, что отрывки из ее книги «очень похожи или полностью совпадают» с формулировками из других источников. Об этом пишет The New York Post.

По данным издания, плагиат был найден в книге, посвященной новому подходу к судебным обвинениям, которую Камала Харрис написала в 2009 году в соавторстве Джоан О'К. Гамильтон, будучи окружным прокурором Сан-Франциско.

То, что в книге «Умный подход к преступлениям: план профессионального прокурора по повышению нашей безопасности» есть фрагменты заимствований, которые никак не обозначены, выяснил австрийский «охотника за плагиатом» Стефан Вебер. А внимание на это в соцсетях обратил активист Кристофер Руфо.

Он опубликовал скриншоты пяти примеров, в которых формулировки в книге очень похожи на другие источники. В частности, Харрис позаимствовала текст из статьи Associated Press от 2008 года, статьи в Wikipedia, составленной в 2008 году, отчета Бюро содействия правосудию от 2000 года, отчета Urban Institute от 2004 года и пресс-релиза Колледжа уголовного правосудия Джона Джея 2007 года, отмечает издание.

«По крайней мере в двух случаях источник оригинальной формулировки указан в сносках, однако для обозначения явно скопированных слов не использованы кавычки. В других случаях заимствование отрывков не обозначено, как, например, в случае отчета Urban Institute», - говорится в статье.

При этом соавтор Харрис отметила, что ничего не знает о плагиате, и попросила время для того, чтобы разобраться в ситуации. А представитель Харрис Джеймс Сингер заявил, что книга вышла 15 лет назад, и «вице-президент четко ссылалась на источники и статистические данные в сносках и примечаниях на протяжении всего текста».

Ранее кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп потребовал от своей конкурентки от Демпартии Камалы Харрис пройти тест на когнитивную выносливость и остроту ума. Трамп заметил, что его соперница «смертельно медленная, когда отвечает даже на самые простые вопросы».

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Летом в стране прошли предвыборные дебаты, завершившиеся неудачей для Трампа. Экспресс-опрос зрителей CNN показал, что 63 процентов американцев сочли выступление Харрис лучшим.