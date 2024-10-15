Президент Грузии заявила, что страной управляет «российское правительство»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страной управляет «российское правительство». Как сообщает Financial Times, она обвинила правящую в стране партию «Грузинская мечта» в фальсификации выборов в парламент, которые назначены на 26 октября.

По мнению Зурабишвили, «Грузинская мечта» ведет кампанию, якобы основанную на пропаганде, поляризации и тактике запугивания «как в России». Кроме того, президент обвинила политическое объединение в оказании давления на госслужащих, нападениях на оппозиционных активистов и угрозах журналистам.

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«Это не обычные выборы, а скорее выбор между европейским будущим и российским прошлым», — заявила Зурабишвили.

Напомним, что президент находится в оппозиции правящей партии «Грузинская мечта». Парламентарии пытались устроить импичмент Зурабишвили после ее несанкционированных поездок за рубеж, однако инициатива провалилась. Позднее отношения главы государства и депутатов обострились на фоне принятия закона об иноагентах, который она жестко критиковала.