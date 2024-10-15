В Раде рассказали о сотнях тысяч покинувших страну школьниках

Перед началом учебного года Украину покинули сотни тысяч школьников. Об этом заявила депутат Верховной Рады Нина Южанина, фрагмент ее интервью публикует в Telegram издание «Страна.ua».

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«[Министр образования Оксан] Лисовой рассказал с трибуны Рады, что в осенний период, перед началом учебного года с Украины выехало еще 300 тысяч детей (...) Это значит, что люди не видят, не понимают и не знают какие у власти действия, планы на ближайшую осень, зиму», — заявила нардеп.

Южанина добавила, что основной маршрут вывоза школьников за границу — Польша.

Ранее Лисовой рассказал, что за границу уезжают многие ученики мужского пола 10-х и 11-х классов. По словам министра, убедить старшеклассников остаться на Украине может качественное образование.