Пока вы спали: призыв Украины арестовать Путина и подрыв межкорейских дорог КНДР

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© Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Пушков предостерег США от "самоубийственных игр" с темой ударов по России

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что удары Киева ракетами США вглубь России влекут потенциально самоубийственные риски для Вашингтона, которые стране не нужны, сообщает РИА Новости.

По его словам, думающие люди во власти понимают это. Парламентарий указал на то, что в случае пребывания в Белом доме людей, у которых есть голова на плечах для того, чтобы думать, а не бессмысленно хохотать, то подобных рисков не будет.

Боррель усомнился в идее принудить Россию к миру военным путем

Перспектива заставить Москву заключить перемирие военным путем выглядит как очень отдаленная перспектива, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

«Есть стратегическая логика в том, чтобы усиливать Украину в политическом и военном отношении, чтобы заставить (президента России Владимира) Путина сесть за стол переговоров, однако я должен признать, что это выглядит как очень отдаленная перспектива», — указал дипломат.

Как говорил глава МИД России Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало.

СМИ: на Украине призвали Бразилию арестовать Путина

Киев призвал власти Бразилии арестовать президента России Владимира Путина в случае его участия на саммите G-20 в Рио-де-Жанейро, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Украинский генпрокурор Андрей Костин заявил, что получил данные, указывающие на то, что глава государства совершит визит в Бразилию для участия в саммите.

КНДР подорвала две межкорейские дороги

Пхеньян подорвал определенные участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Ренхап».

Южнокорейские военные усилили наблюдение и готовность.

Ранее сообщалось, что Генштаб армии Северной Кореи заявил, что с 9 октября Пхеньян проведет работы по блокированию и прерыванию всех автомобильных и железных дорог, соединяющих ее территорию с «главным врагом» Южной Кореей.

Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине переговорами

Бывший американский лидер Дональд Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине путем переговоров, сообщает РИА Новости.

Он указал, что имеет хорошие отношения, как с лидером России, так и Украины.

Экс-президент отметил, что при его администрации конфликта между этими странами «никогда бы не произошло».