Генсек НАТО заявил о продолжении поддержки Украины со стороны альянса

НАТО не запугать угрозами со стороны России. По словам нового генсека альянса Марка Рютте, военно-политический блок продолжит оказывать поддержку Украине, пишут издания Reuters и Der Hessische Rundfunk.

«Послание заключается в том, что мы продолжим делать все необходимое, чтобы убедиться, что он [президент России Владимир Путин] не добьется своих целей, и Украина победит», — отметил он во время первого визита на базу в немецком Висбадене.

На Западе раскритиковали деятельность НАТО

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что если Украина в сегодняшних условиях будет принята в НАТО, то альянс станет прямым участником конфликта, что создаст угрозу мировой войны.

До этого Марк Рютте не ответил прямо на вопрос о вступлении Украины в альянс без части территории, контроль над которой Запад признает за Киевом. По словам генсека, на саммите, который состоялся в Вашингтоне в июле, члены НАТО приняли решение, что путь в военно-политический блок для Украины необратим.

10 октября сообщалось, что Марк Рютте обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским право украинских войск наносить удары вглубь России поставленным дальнобойным оружием и подчеркнул, что решение по этому вопросу остается за каждым из союзников Киева.