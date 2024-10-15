В Сеуле заявили, что КНДР подорвала ведущие в Южную Корею дороги

Власти КНДР подорвали участки дорог, которые соединяют народную республику с Южной Кореей. Об этом информировало агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

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В сообщении указывается, что меры затронули транспортные линии на западе и востоке полуострова.

Yonhap: КНДР, возможно, готовится к подрыву ведущих в Южную Корею дорог

"Северная Корея около полудня подорвала участки дорог к северу от военной демаркационной линии. Наши военные усиливают готовность и наблюдение", - сказано в сообщении.

Накануне южнокорейские военные предупредили, что КНДР, вероятно, готовится к подрыву дорог.

Генеральный штаб Корейской народной армии 9 октября заявил, что перекроет автомобильные и железные дороги с Республикой Корея и "превратит южную границу в крепость". В Пхеньяне указали, что приступают к "практическим мерам по последовательному территориальному размежеванию".