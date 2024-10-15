«Ввел санкции». Эксперт напомнил о политике Трампа в отношении России

Если на выборах в США победит экс-президент Дональд Трамп, то он будет поступать более жестко в отношении России, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Алексея Леонкова.

По его словам, если выборы выиграет американский вице-президент Камала Харрис, то продолжится продвижение повестки действующего президента Джозефа Байдена.

Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине с помощью переговоров

Администрация Трампа будет стремиться расстроить дружеские отношения Москвы и Пекина, заигрывая то с Китаем, то с РФ.

«Вешая «морковку» в виде неких предложений по Украине, России будет предложено успокоиться. Будучи бизнесменом, он будет торговаться с Россией и с Китаем, создавая для Америки более выгодное положение в мире», — считает эксперт.

По его словам, для бывшего американского лидера было бы идеально, если бы эти условия могли рассорить РФ и КНР.

«Вернув экономическое могущество США, администрация Трампа будет бороться за свою гегемонию всеми имеющимися способами: в рамках холодной, гибридной или, может, горячей войны», — указал Леонков.

Эксперт напомнил, что именно Трамп ввел против России санкции, он же ввез на Украину первое американское оружие, в частности, противотанковые управляемые ракеты Javelin. Трамп, в случае победы, будет добиваться еще большего расширения военно-промышленного комплекса, обновления всех программ вооружения США, будет решать с гиперзвуковыми технологиями, а также с обновлением ядерной программы перевооружения.

В свою очередь, администрация Харрис будет выстраивать политику, направленную на длительное противостояние РФ с Украиной или с кем-то еще, чтобы страна достигла истощения своего потенциала.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.