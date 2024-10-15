Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) генерал-майор Исмаил Каани принял утром участие в церемонии возвращения на родину из Ливана тела своего сослуживца Аббаса Нилфорушана. Об этом сообщило агентство IRNA.

По его данным, церемония состоялась в тегеранском аэропорту Мехрабад. Помимо Каани, на ней присутствовали коллеги покойного и члены его семьи.

6 октября агентство Reuters, ссылаясь на источники, опубликовало утверждение, согласно которому после очередных израильских авиаударов по Бейруту командующий "Аль-Кудс" перестал выходить на связь. Он якобы отправился в Ливан после 27 сентября, когда был убит лидер шиитской организации "Хезболлах" Хасан Насрулла. Иранская сторона ранее неоднократно опровергала слухи о гибели Каани.

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23 сентября армия Израиля начала операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах", в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам организации. В результате одной из бомбардировок 27 сентября в Бейруте были убиты Насрулла и находившийся с ним заместитель командующего КСИР генерал Нилфорушан. "Хезболлах" подтвердила гибель своего лидера и пообещала продолжить противостоять Израилю. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о начале наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.