Вооруженные силы Украины в Курской области находятся в тяжелейшем положении, из которого они не могут выбраться, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление экс-аналитика ЦРУ Ларри Джонсона.

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«Курск — как удав, удушающий свою жертву в смертоносных кольцах, а украинцы попали в этот капкан, им попросту некуда бежать», — заявил он.

В США дали совет солдатам ВСУ в Курской области

Отмечается, что украинские военные не в состоянии остановить постоянное продвижение российских войск, а холодная и дождливая погода сделала положение ВСУ еще более отчаянным.

12 октября замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские войска освободили 19 населенных пунктов в Курской области.