Политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен несет личную ответственность за провал европейской стратегии по Украине. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

По его словам, глава ЕК отстаивала эту стратегию в течение многих лет, и с тех пор сотни тысяч человек стали жертвами украинского конфликта. Кроме того, экономически Украина находится в упадке, и речь постоянно идет об эскалации конфликта, добавил он.

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«Это ясно показывает, что стратегия ЕС в отношении Украины провалилась. За это госпожа фон дер Ляйен несет личную ответственность», — сказал он.

Орбан также отметил, что Венгрия придерживается другого взгляда на конфликт.

«Чем быстрее мы вернемся за стол переговоров, тем лучше для всех. Это определенно было бы намного лучше для Европы», — добавил он.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинский конфликт может закончиться полным поражением Киева и уничтожением всех украинских солдат.

9 октября Урсула фон дер Ляйен раскритиковала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за мирные предложения по урегулированию конфликта и подчеркнула, что для Европы неприемлема «капитуляция Украины»