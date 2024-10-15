Сийярто назвал условие для блокировки санкций ЕС против российской нефти

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости, что в случае отмены для Будапешта исключения из санкций на закупку трубопроводной российской нефти Венгрия наложит вето в ЕС на сами санкции.

«Санкции обычно пересматриваются каждые шесть месяцев. И пока действуют санкции, эти исключения должны оставаться в силе, потому что в противном случае мы наложим вето на санкции», — сказал Сийярто.

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Дипломат отметил, что лидеры остальных стран ЕС «довольно хорошо это понимают, поэтому исключения предоставляются».

Ранее сообщалось, что Венгрия получила по нефтепроводу «Дружба» 3,4 млн т нефти за 2024 год.

Также Сийярто заявил, что остановка транзита газа через Украину не затронет Венгрию.