Трамп пообещал добиться урегулирования конфликта на Украине

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путём переговоров.

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«Я собираюсь решить данный вопрос путём переговоров», — цитирует политика РИА Новости.

При этом Трамп добавил, что имеет хорошие отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и Владимиром Зеленским.

Трамп дал обещание по вопросу украинского конфликта

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Путин в случае, если с ним свяжется Трамп по вопросу урегулирования на Украине, может предложить американцу согласиться на капитуляцию Киева.

Также кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что план Трампа по Украине предполагает капитуляцию Киева.