СМИ: между представителями Байдена сложились напряженные отношения

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби стал реже участвовать в брифингах из-за напряженных отношений с пресс-секретарем американского лидера Карин Жан-Пьер. Об этом сообщил интернет-портал Axios.

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По словам его источников, Жан-Пьер "препятствует тому, чтобы <...> Кирби вместе с ней выступал на брифингах Белого дома". Как отмечается в публикации, Кирби, который обычно касается вопросов внешней политики, "вместе с Жан-Пьер участвовал в большей части брифингов после того, как Израиль был атакован 7 октября 2023 года". "Но в течение последних двух с лишним месяцев Кирби по большей части не присутствовал на брифингах, хотя интенсивность боевых действий на Ближнем Востоке продолжает повышаться", - констатировал портал. Его источники уточнили, что с конца июля Жан-Пьер "выступала против каждый раз, когда Кирби хотел принять участие в брифинге", между ними "выросла напряженность".

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Как отмечается в публикации, президент США Джо Байден ранее распорядился, чтобы в Белом доме фактически было два официальных представителя, которые бы вели брифинги. Кирби должен был специализироваться на внешнеполитических темах и вопросах национальной безопасности. Однако, как подчеркнули источники, "Жан-Пьер посчитала, что присутствие Кирби создает впечатление, будто ей нужен сопровождающий". Кирби, по сведениям портала, выражал сомнения в целесообразности наличия одновременно двух сотрудников, ведущих брифинги Белого дома.

В материале приводится комментарий заместителя пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса. Он заверил, что между Жан-Пьер и Кирби "уважительные отношения".