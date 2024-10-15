Кандидат в канцлеры ФРГ выразил готовность передать Украине ракеты Taurus

Кандидат в канцлеры Германии на федеральных выборах 2025 года Фридрих Мерц заявил, что готов передать Украине немецкие дальнобойные ракеты Taurus

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«Я бы сказал [президенту Украины Владимиру] Путину: если бомбардировки не прекратятся, то первым шагом будет снятие ограничений по дальности. А вторым шагом будет доставка Taurus», — сказал он.

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Политик добавил, что у канцлера ФРГ Олафа Шольца и его союзников в правительстве отсутствует стратегическое видение. По его словам, правительство сообщает российскому лидеру все подробности и публично спорит о своих позициях и дальнейших шагах.

В сентябре Мерц заявил о неспособности Украины победить Россию. По его словам, Германия должна сделать все, чтобы Россия посчитала продолжение боевых действий безнадежной затеей.

В сентябре глава МИД Германии Анналена Бербок поддержала поставки ВСУ ракет Taurus для ударов вглубь российской территории, отвергнув при этом решение канцлера Германии Олафа Шольца.