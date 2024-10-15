КНР впервые за 24 года отправила в США гигантских панд

В США впервые за долгие годы отправились из Китая гигантские панды. Об этом сообщает телеканал CNN.

© Газета.ru

Две трехлетние гигантские панды Бао Ли и Цин Бао были отправлены в Национальный зоопарк Вашингтона из расположенного на юго-западе Китая исследовательского центра в Дуцзяньяне.

Повзрослевшая панда Катюша впервые вышла из вольера

Панды полетели в США на специальном самолете Boeing 777, прозванном «Panda Express». Для комфортного перелета на борту для них разместили кукурузные булочки, бамбук, морковь, воду и медикаменты.

29 сентября сообщалось, что Япония передала Китаю двух гигантских панд Лили и Синьсинь, которые находились в стране на основании договора аренды. Животные начали испытывать проблемы со здоровьем из-за приближающейся старости.

Большая панда — неофициальный символ Китая. Все панды мира (как рожденные в дикой природе, так и рожденные в неволе) являются собственностью КНР. Зоопарки не могут купить панду, но могут взять на временное содержание.

Ранее в Госдуме рассказали, что панда Катюша через некоторое время вернется в Китай.