Стала известна причина смерти бывшего первого министра Шотландии

Шотландская партия Alba назвала причину смерти бывшего первого министра страны Алекса Салмонда. Об этом сообщает Daily Record.

Согласно сообщению партии, смерть Салмонда наступила в результате инфаркта. В данный момент власти Британии и Шотландии работают над репарацией тела политика.

«Посмертное обследование подтвердило, что причиной смерти Алекса Салмонда стал инфаркт», — сообщает источник.

Напомним, что Салмонд умер 12 октября в возрасте 69 лет.